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Ekmek arası uyuşturucu narkotik köpeği Caka’ya takıldı

12.01.2021 20:48 | Son Güncelleme:
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Muş’un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araç içerisinde uyuşturucu arama köpeği Caka’yla yapılan aramada, döner dürüme gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu İle Mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 11 Aralık 2020 günü Bulanık ilçesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde arama köpeği Caka ile yapılan aramalarda, döner dürüm içerisine gizlenmiş 8.6 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği ve yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Muş’un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araç içerisinde uyuşturucu arama köpeği Caka’yla yapılan aramada, döner dürüme gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu İle Mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 11 Aralık 2020 günü Bulanık ilçesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde arama köpeği Caka ile yapılan aramalarda, döner dürüm içerisine gizlenmiş 8.6 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği ve yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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