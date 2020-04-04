Ekmek paraları kepçenin ağzında

Hakkari Belediyesi ekipleri etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi. Kepçenin açtığı çukura giren bir işçi, tıkanan dere yatağı kanalını açmak için olağanüstü bir gayret harcadı.

Hakkari Belediyesi ekipleri, kentte etkisini sürdüren kar ve yağmur nedeniyle geceyi dışarıda geçirerek geçirdi. İtfaiye müdürlüğü ekipleri 4 kişilik Er ailesinin evinde çıkan yangına anında müdahale ederken, Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kanalizasyon ekibi ve diğer tüm birimleri ise çarşı ve mahalle yollarına gölete dönen yağmur suları ile mücadele etti. Vatandaşın mağdur olmaması için oğlan üstü bir performans gösteren belediye ekipleri, hiçbir olaya mahal vermeden çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Sümbül Mahallesinde tıkanan dere yataklarının önündeki ızgaraların tıkanması sonucu evleri sular altında kalmaması için büyük bir çalışma örneği gösteren ekipler, hemen harekete geçti.

Kepçenin ağzında 4-5 metre yüksekliğindeki dere yatağına inen Cengiz Korkmaz isimli belediye çalışanı, uzun uğraşlar sonucunda ızgaraların önünü tıkayan çöpleri temizleyerek evleri su basmaktan kurtardı. Geceyi dışarıda geçinen belediyenin tüm birimleri Hakkarili vatandaşlardan ise tam not aldı.



