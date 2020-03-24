YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Ekmek satışına korona virüs önlemi

Ekmek satışına korona virüs önlemi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 24.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Türkiye’de etkisini arttıran korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında ekmeklerin vatandaşlar tarafından ellenerek seçilerek alınmasının önüne geçilmesi amacıyla poşetlerde satışı gerçekleştiriliyor.Dünyada hızla yayınla ve Türkiye’de de etkisini arttıran korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında ekmekler artık poşetlenerek satışı gerçekleştiriliyor.

Ekmek satışına korona virüs önlemi

Türkiye’de etkisini arttıran korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında ekmeklerin vatandaşlar tarafından ellenerek seçilerek alınmasının önüne geçilmesi amacıyla poşetlerde satışı gerçekleştiriliyor.
Dünyada hızla yayınla ve Türkiye’de de etkisini arttıran korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında ekmekler artık poşetlenerek satışı gerçekleştiriliyor. Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki gıda işletmelerinde alınacak teknik ve hijyenik önlemlere ilişkin denetimler sürüyor. Ekipler, vatandaşların sağlığı açısından gıda ürünlerinin poşetsiz veya jiletin folyosuz satışının yapılmaması gerektiği gibi uyarılarda bulunduğu belirtildi. Ayrıca, korona virüs önlemleri ile ilgili de bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor.

Ekmek satışına korona virüs önlemi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sivrisinekler koronavirüs bulaştırıyor mu?Sivrisinekler koronavirüs bulaştırıyor mu?
İstanbul Valiliği uyardı: Bu numaraları aramanız yeterliİstanbul Valiliği uyardı: Bu numaraları aramanız yeterli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor

Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Kırıkkale Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:57
İkindi
16:25
Akşam
19:09
Yatsı
20:27

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Akbudak Eczanesi
Merkez
Karadeniz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Siyasilerden Engin Özkoç’a sert tepki

Siyasilerden Engin Özkoç’a sert tepki

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale'de fabrikada iş makinesine sıkışan işçi öldü

Kırıkkale'de fabrikada iş makinesine sıkışan işçi öldü

Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu: 21 gözaltı

Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu: 21 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.