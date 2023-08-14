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Ekmek teknesi alev alev yandı: Kendisi söndürdü

14.08.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da İzzet Baysal Caddesi’nde faaliyet gösteren bir mısırcı dükkanı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Dükkanı alevler içerisinde kalan esnaf kendi çabası ile yangını söndürürken çevrede büyük panik yaşandı.
Yangın, İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mısırcı büfesinden alevler yükselmeye başladı. Sıcak havanında etkisiyle bir anda büyüyen alevler dükkanı sardı. Cadde üzerine alev alev yanan mısırcı büfesi çevrede büyük panik oluşturdu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekmek teknesi alevler içerisinde kalan esnaf kendi çabasıyla yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürmeyi başardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise gerekli soğutma çalışmalarını yaptı. Yanan dükkanda maddi hasar meydana geldi.

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