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Ekmek tüketimi kabızlığa iyi gelir mi?

ERZURUM HABERLERİ  | 09.04.2020 14:45 | Son Güncelleme

Diyetisyen Salih Gürel, konu ile ilgili bilgiler verdi.Diyetisyen Salih Gürel, “Ekmek; buğday unu, maya, tuz ve belli oranda su ile karıştırılıp, yoğrulması ve hamurun belli bir süre fermente ettirilip pişirilmesi ile elde edilen; nötr bir aromada olan, ucuz ve kolay temin edilebilen, besleyici ve doyurucu özellikleri olan bir gıda maddesidir.

Ekmek tüketimi kabızlığa iyi gelir mi?

Diyetisyen Salih Gürel, konu ile ilgili bilgiler verdi.
Diyetisyen Salih Gürel, “Ekmek; buğday unu, maya, tuz ve belli oranda su ile karıştırılıp, yoğrulması ve hamurun belli bir süre fermente ettirilip pişirilmesi ile elde edilen; nötr bir aromada olan, ucuz ve kolay temin edilebilen, besleyici ve doyurucu özellikleri olan bir gıda maddesidir. Ekmek yapımında kullanılan unun ham madesi buğdaydır. Buğdayın ihtiva ettiği besin öğeleri bakımından incelenmesi; hem ekmeğin besin değerinin hem de değirmendeki kayıpların anlaşılması bakımından önemlidir. Ekmek özellikle B grubu vitaminler başta olmak üzere, Ca, Fe, Zn gibi mineral maddeler ve mevcut amino asitler, buğdayın kabuk ve embriyosunda yüksek, endosperminde ise düşük oranlarda bulunmaktadır. Bu besin elementlerinin büyük bir kısmının, ticari değirmenlerde un elde edilirken kepekle birlikte uzaklaştırılması, tüketilen ekmeğin besin değerinin düşmesine neden olmaktadır. Kabızlık, toplumda oldukça sık görülen bir sindirim problemidir. Modern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik ve kötü beslenme gibi faktörler kabızlık oranında artışa yol açmaktadır. Kabızlık kendisi bir hastalık değildir; altta yatan başka bir durum ya da hastalığın sonucu ortaya çıkan bir şikayettir. Çoğu kişi tarafından fazla dillendirilmese de kabızlık, hayat kalitesini etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tıbbi adı konstipasyon olan kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu ortaya çıkan, dışkının sertleşmesi durumudur” dedi.
İnsanlarda sinir gerginliği ve bir de selülozca düşük (posasız) gıdaların çok yenilmesi sonucu kabızlık görüldüğünü ifade eden Diyetisyen Gürel, “Hatta bilim adamlarına göre, bazı Avrupa ülkelerinde son senelerde Önemli bir artış kaydedilen bağırsak kanserinin önemli nedenlerinin birisi de posasız gıdalarla uzun süre beslenme olarak gösterilmektedir. Halbuki kepekli ekmek veya tam randımanlı undan yapılan ekmek, içeriği yüksek orandaki ham selüloz nedeniyle barsak salgısını ve barsak peristaltik refleksini yükselterek bu gibi rahatsızlık ve hastalıkların tedavisinde büyük faydalar sağlamaktadır. Fakat ağır kepeğin de ishale neden olduğu unutulmamalıdır. Klinik araştırmalar, besinsel selülozun bağırsak iltihabı sonucu ortaya çıkan ağrıyı dindirmede çok etkili olduğunu ortaya koymuştur. Yüksek oranda besinsel selüloz alınmasıyla bağırsaklar daha gevşek ve yumuşak hale geldiğinden, bu hastalık sonucu duyulan ağrı azalmakta ve çoğu kere ameliyata gerek kalmamaktadır” açıklamalarında bulundu.

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