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Ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı satışına başlandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 25.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde fırıncılar ekmeği ambalajlayarak müşterilerine satıyor

KIRKLARELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 81 ile gönderdiği talimata göre fırınlar, ekmek ve ekmek çeşitlerini, gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine koyarak satışa başladı.

Kırklareli'nde birçok fırın ürettiği ekmek ve ekmek çeşitlerini ambalajlayarak vatandaşlara satıyor.

Fırın işletmecisi Mete Zaralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı kapsamında ekmekleri ambalajlayarak satışa sunduklarını söyledi.

Ambalajlı ekmek satışının hijyen açısından önemli olduğunu, kentteki 48 işletmeye bu şekilde satış yaptıklarını anlatan Zaralı, şunları kaydetti:

"Uygulama yerinde ve güzel oldu. Fırıncılar olarak tüm kurallara uyuyoruz. Ambalajlı ekmeğe kimsenin eli değmiyor. Artık ekmekler elle değil, gözle seçilecek. En mantıklısı da zaten bu. Uygulamayı olumlu karşıladık."

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Ambalaj Ekmek Kırklareli satış

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