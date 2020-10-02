Ekmek ve yemek fabrikası ihalesi yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikası’nın yapım işi ihalesi de gerçekleştirildi.

Büyükşehir’in önemli projeleri arasında yer alan fabrika, 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi tarafından gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katıldı. Ekmek ve Yemek Fabrikası ihalesinde en düşük teklif, Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik A.Ş tarafından verildi. Büyükşehir İhale Komisyon Odası’nda gerçekleştirilen açık ihaleye, Esenlik A.Ş, Büyükşehir Belediyesi Ekmek ve Yemek Fabrikası yapım işi için 20 milyon 990 bin TL’lik teklif sundu. Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından ihale sonucunun kesinleşmesiyle yer teslimi yapılacak.

Yer teslimi sonrası, Ekmek ve Yemek Fabrikasının yapımının 450 günde tamamlanacağı kaydedildi.

10 dönümlük kapalı alanda faaliyet gösterilecek

Ekmek ve Yemek Fabrikası, faaliyete girdiğinde Malatya’da fiyat ve kalite standardına önemli katkı sunacak. 3 bin metrekarelik yerleşim alanına kurulacak olan ve iç içe 2 ayrı fabrika olan Ekmek ve Yemek Fabrikası, otopark alanları gibi diğer alanlarıyla birlikte toplamda 7 dönümlük alanı kapsayacak. Tamamlandığında 10 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterecek Ekmek ve Yemek Fabrikası, Battalgazi Orduzu Bahçebaşı Mahallesinde inşa edilecek.

