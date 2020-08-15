YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Ekmek zammının uygulanacağı yeni tarihi belli oldu

Ekmek zammının uygulanacağı yeni tarihi belli oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.08.2020 17:53 | Son Güncelleme

Eskişehir’de fırıncılar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bugün uygulanmayan ekmek zammının, 17 Ağustos Pazartesi günü başlanmasına karar verildiği bildirildi.15 Ağustos tarihi itibarı ile uygulamaya konulacağı açıklanan ekmek zammı kararı, un fiyatındaki ani artış yüzünden esnaf arasındaki bazı anlaşmazlıklar sebebi ile bugün uygulanmamıştı.

Ekmek zammının uygulanacağı yeni tarihi belli oldu

Eskişehir’de fırıncılar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bugün uygulanmayan ekmek zammının, 17 Ağustos Pazartesi günü başlanmasına karar verildiği bildirildi.
15 Ağustos tarihi itibarı ile uygulamaya konulacağı açıklanan ekmek zammı kararı, un fiyatındaki ani artış yüzünden esnaf arasındaki bazı anlaşmazlıklar sebebi ile bugün uygulanmamıştı. Konu ile ilgili yapılacak toplantıda, belirlenen zam oranında değişiklik yapılıp yapmayacağı ve ne zaman uygulanmaya başlanacağının karara bağlanması bekliyordu. Bugün öğleden sonra gerçekleşen toplantıda, daha önce belirtilen 200 gramlık beyaz ekmeğe getirilen yüzde 20’lik zam oranında bir değişiklik yapılmazken, yeni fiyatın pazartesi günü itibaren uygulanması kararlaştırıldı.
Alınan bu karar doğrultusunda Eskişehir halkı, 17 Ağustos tarihinden itibaren, 200 gramlık beyaz ekmeği artık 1 lira 25 kuruşun yerine 1 lira 50 kuruştan satın alacaklar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Daha yeşil bir Ankara

Daha yeşil bir Ankara

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi

Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Milas’ta traktör kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Milas’ta traktör kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:03
Öğle
13:07
İkindi
16:55
Akşam
20:02
Yatsı
21:30

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

İdil Eczanesi
Odunpazari
İkieylül Eczanesi
Odunpazari
Neşet Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Onur Eczanesi
Tepebasi
Cansu Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz bayram tıraşı

Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz bayram tıraşı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Havacılar Yayladağı’na 1 tır un yardımı gönderdi

Havacılar Yayladağı’na 1 tır un yardımı gönderdi

Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları

Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.