Ekmekleri ipin ucunda

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri ekmek kapısı oldu.

Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri, eksi 20 derecede 100 TL karşılığında temizleniyor. Çatılarda biriken kar kütlelerini beline bağladığı iple temizleyen Hekim Demir (28), ekmeklerinin ipin ucunda olduğunu söyledi. Kar yağışına sevinen Demir, beline bağladığı iple binaların çatılarında biriken kar kütlelerini temizleyerek ailesini geçindirdiğini belirtti. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi görmesine rağmen çatıları temizleyen Hekim Demir, “İlçemizde kaç gündür yoğun kar yağışı nedeniyle her yer kara gömülürken, çatılarda ise kar kütleleri birikti. Bize de fırsat oldu. Arkadaşlarla şimdi hem eğleniyoruz hem de mecburiyetten kar temizliyoruz” dedi.

