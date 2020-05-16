Ekol Göz Menemenspor, yakın deplasmanlarda konaklamayacak

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, "Eğer maçlar oynanırsa yakın deplasmanlarda konaklamayı düşünmüyoruz." dedi.

Laleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından lig başlangıç tarihi belli olunca takım olarak toplandıklarını anımsattı.

Tüm ekibin Kovid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalara başladıklarını belirten Laleci, "İdmanlarda sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ülkemizin şartlarına göre lig oynanacak gibi geliyor. Çünkü bizim ülkemizde bazı şeyleri kaldırabilmek çok zor. Bu ekonomik sıkıntının içinde şampiyonluğa oynayanlar, küme düşme sıkıntısı olanlar var. Herkesin derdi kendine göre ağır." diye konuştu.

Maçların başlaması halinde bazı önlemler alacaklarını ifade eden Laleci, bunu yönetim ve teknik heyet olarak en iyi şekilde değerlendireceklerini vurguladı.

- "Günübirlik gidebiliriz"

Kulüp olarak bazı kararlar aldıklarını hatırlatan Laleci, "Eğer maçlar oynanırsa yakın deplasmanlarda konaklamayı düşünmüyoruz. Örneğin ilk maçımız Balıkesirspor'la, orada kalmayı planlamıyoruz. Günübirlik gidebiliriz. Buradan Balıkesir 2 saat. Buradan çıktığımızda Balıkesirspor maçını oynayıp gelebiliriz." ifadelerini kullandı.