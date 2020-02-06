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Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.02.2020 17:42 | Son Güncelleme

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı: - "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla aldığımız ortak kararla, Yusuf Şimşek hocamızı tercih ettik" - Teknik direktör Yusuf Şimşek: - "Ben ve ekibim bahane üretmeyeceğiz. Takımımızı her şartta üst lige çıkarmak için çalışacağız"

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Ramazan Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine, Yusuf Şimşek getirildi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, bir kan değişikliğine gidildiğini söyledi.

Dağlı, birçok teknik direktörle görüşmelerinin olduğunu belirterek, "Balıkesirspor'u her zaman daha iyi yapabilmek için çalışıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla aldığımız ortak kararla, Yusuf Şimşek hocamızı tercih ettik. Yusuf hocamızla Allah'ın izniyle imzamızı atalım dedik." diye konuştu.

- Şimşek: "Bahane üretmeye gelmedik"

Teknik direktör Yusuf Şimşek, kırmızı-beyazlı ekipte görev yapacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Huzurlu bir takımda başarılı olabileceğini vurgulayan Şimşek, "Son derece memnunum. Zaten takımda oyuncu arkadaşlarım, daha önce çalıştığım kardeşlerim var. Buraya geldiğim için son derece keyifliyim. İşimiz zor ama biz buraya bahane üretmeye gelmedik. Ben ve ekibim bahane üretmeyeceğiz. Takımımızı her şartta üst lige çıkarmak için çalışacağız. Bu tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yusuf Şimşek'in yardımcılıklarını Şaban Özdeş, Cevdet Göç, Yaşar Işık ve Engin Çatır, takımın kaleci antrenörlüğünü ise Mustafa Okal yapacak.

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Balıkesir Ekol Hastanesi Balıkesirspor Futbol TFF 1. Lig Yusuf Şimşek

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