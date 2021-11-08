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  4. Ekol Ofset hisselerinin yüzde 75'inin Romvan NV'ye satışı tamamlandı

Ekol Ofset hisselerinin yüzde 75'inin Romvan NV'ye satışı tamamlandı

08.11.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Yönetici Direktörü İbrahim Romano: - "Ekol Ofset'in münhasır finansal danışmanlığını üstlendiğimiz bu önemli işlemin başarıyla tamamlanmış olmasından dolayı gururluyuz"

İSTANBUL (AA) - Yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co'nun satıcı taraf münhasır finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, karton bardak ve karton ambalajı pazarında Türkiye'nin lider üreticileri arasında yer alan Ekol Ofset Matbaacılık Tesisleri Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Ekol Ofset) hisselerinin yüzde 75,01'inin Hollanda merkezli Romvan NV'ye (PVDV) satışı tamamlandı.

ÜNLÜ & Co açıklamasında görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Yönetici Direktörü İbrahim Romano, Ekol Ofset'in münhasır finansal danışmanlığını üstlendikleri bu önemli işlemin başarıyla tamamlanmış olmasından dolayı gururlu olduklarını belirtti.

Romano, "Türkiye'deki önemli sektörlere ve bu sektörlerdeki lider şirketlere olan yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. ÜNLÜ & Co olarak M&A alanında arka arkaya gerçekleştirdiğimiz ve başarıyla tamamlanan işlemlerle bu alandaki iddiamızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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