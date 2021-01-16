YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Ekolojik Kamping Projesinde imzalar atıldı

Ekolojik Kamping Projesinde imzalar atıldı

16.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ekolojik Kamping Projesinde imzalar atıldı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Savaş Ülger, ‘Ekolojik Kamping Projesi’ protokolünü imzaladı.Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ÇKA tarafından yürütülen “2020 yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen ‘Ekolojik Kamping’ projesi protokolü, Başkan Tollu ve ÇKA Genel Sekreteri Ülger tarafından imzalandı.Kültür rotalarının konaklama sorunu çözüldüErdemli Belediyesinin Mersin Üniversitesi işbirliğinde hazırlayıp ÇKA Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programına sunduğu ‘Ekolojik Kamping’ isimli proje değerlendirme aşamasında en iyi proje seçilerek, uygulama sıralamasında birinci oldu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Savaş Ülger, ‘Ekolojik Kamping Projesi’ protokolünü imzaladı.
Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ÇKA tarafından yürütülen “2020 yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen ‘Ekolojik Kamping’ projesi protokolü, Başkan Tollu ve ÇKA Genel Sekreteri Ülger tarafından imzalandı.

Kültür rotalarının konaklama sorunu çözüldü
Erdemli Belediyesinin Mersin Üniversitesi işbirliğinde hazırlayıp ÇKA Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programına sunduğu ‘Ekolojik Kamping’ isimli proje değerlendirme aşamasında en iyi proje seçilerek, uygulama sıralamasında birinci oldu. Erdemli Belediyesi ve proje paydaşları Mersin Üniversitesi, Erdemli Kaymakamlığı ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde yürütülecek proje ile bölgede doğa turizmini geliştiren, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunduğu yenilikçi ve alternatif konaklama türü olan ’Ekolojik Kamping’ modeli hayata geçirilecek.
Bölge turizmi açısından oldukça önemli olan ve başarı ile tamamlanmış olan “OLBA Kültür Yolları Projesi” kapsamında hazırlanan kültür rotalarının cazibesinin arttırılması için çalıştıklarını belirten taraflar, bu rotalarda ihtiyaç duyulan konaklama alanlarının oluşturulması için projenin önemine dikkat çekti.

“Tüm doğa severleri bölgemize bekliyoruz”
Proje içerisinde oluşturulacak macera parkı ile bölgede ekstrem sporların da gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerinin altını çizen Erdemli Belediye Başkanı Tollu, bölge turizmi açısından belediye olarak üzerlerine düşenin daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Başkan Tollu, “Bugün Çukurova Kalkınma Ajansımızın Genel Sekreteri Savaş Beyle, bölgemizin doğa turizmi açısından önemli bir noktaya ulaşmasını sağlayacak projemizin imzalarını attık. Bu sayede daha önce başarı ile yürüttüğümüz OLBA Kültür Yolları projemizin güzergahında, doğaya uyumlu ve doğa ile iç içe alanlarda herhangi bir tahribata sebep olmayacak konaklama alanlarımızı oluşturacağız. Bu çalışma ile hem bölge turizmine katkı sunacak hem de insan eli ile oluşabilecek zararlardan bölgemizi korumuş olacağız. Projemizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor ve tüm doğa severlerimizi proje sonunda, bölgemize bekliyoruz” diye konuştu.

Ekolojik Kamping Projesinde imzalar atıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:46
Öğle
12:56
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Damla Eczanesi
Akdeniz
Elif Eczanesi
Akdeniz
Elmas Eczanesi
Akdeniz
Değer Eczanesi
Mezitli
Turkuvaz Eczanesi
Mezitli
Örge Eczanesi
Toroslar
Pelinsu Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Büyükşehir Belediyesinden Silifke’de tarım arazisi yolunda kapsamlı çalışma

Büyükşehir Belediyesinden Silifke’de tarım arazisi yolunda kapsamlı çalışma

Tarhan, küçük sanayi iş kolundaki atölyelerin de yeni sanayi sitesine taşınması çağrısı yaptı

Tarhan, küçük sanayi iş kolundaki atölyelerin de yeni sanayi sitesine taşınması çağrısı yaptı

Mersin Büyükşehir Meclisinde esnafı rahatlatacak kararlar alındı

Mersin Büyükşehir Meclisinde esnafı rahatlatacak kararlar alındı

Seçer: “Benim alnım açık; 2 müfettiş yetmez, 24 müfettiş gelsin”

Seçer: “Benim alnım açık; 2 müfettiş yetmez, 24 müfettiş gelsin”

Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisini güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisini güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Mersin’de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Mersin’de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.