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Ekolojik pazar Batıkent’te hizmete girdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.06.2020 14:59 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Ekolojik Pazar, sertifikalı üreticilerin ürünlerini tüketiciyle buluşturmaya Batıkent Belde Evi’nde devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehir’in ilk ve tek ekolojik pazarı olarak 2010 yılında Eskişehir halkıyla tanıştırdığı Ekolojik Pazar, Batıkent Belde Evi bahçesinde yeniden faaliyete geçti.

Tepebaşı Belediyesi Ekolojik Pazar, sertifikalı üreticilerin ürünlerini tüketiciyle buluşturmaya Batıkent Belde Evi’nde devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehir’in ilk ve tek ekolojik pazarı olarak 2010 yılında Eskişehir halkıyla tanıştırdığı Ekolojik Pazar, Batıkent Belde Evi bahçesinde yeniden faaliyete geçti. Doğru beslenme, güvenli gıda üretimi ve tüketiminin adresi olan Ekolojik Pazar, sebzeden meyveye, zeytinyağından bala, sütten peynir ve tereyağına kadar pek çok sertifikalı ürünü, yıllardır kent halkı ile buluşturuyor. Her pazar, saat 09.00 itibari ile Batıkent Belde Evi’nde hizmet veren olan Ekolojik Pazar, sertifikasyon kuruluşlarının kontrolünde üretilen ve satışa sunuluncaya kadar denetim altında tutulan ürünler ile Eskişehirlilerin beğenisini topluyor.
Batıkent Belde Evi’nde hizmet veren Ekolojik Pazar’ı ziyaret eden vatandaşlar da ekolojik ürünlere ulaşmaktan duydukları memnuniyeti belirtiyor.

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