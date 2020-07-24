YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Ekonomi ve Toplum Akademisi yaz dönemi eğitim seminerleri başlıyor

Ekonomi ve Toplum Akademisi yaz dönemi eğitim seminerleri başlıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.07.2020 16:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Yeni Yaşam Derneği tarafından kurulan Ekonomi ve Toplum Akademisi yaz dönemi eğitim seminerleri başlıyor.Yeni Yaşam Derneğinin Hollanda Kraliyeti Matra Programı desteği ile kurduğu Ekonomi ve Toplum Akademisi yaz dönemi eğitim seminerleri başlıyor.

Ekonomi ve Toplum Akademisi yaz dönemi eğitim seminerleri başlıyor

Diyarbakır’da Yeni Yaşam Derneği tarafından kurulan Ekonomi ve Toplum Akademisi yaz dönemi eğitim seminerleri başlıyor.
Yeni Yaşam Derneğinin Hollanda Kraliyeti Matra Programı desteği ile kurduğu Ekonomi ve Toplum Akademisi yaz dönemi eğitim seminerleri başlıyor. Proje Koordinatörü Duygu Berekatoğlu, seminerlerin kapsamını sürekli geliştirerek çalışmalarını güçlendirdiklerini söyledi. Berekatoğlu, “Bölgemizdeki endemik bitkilerden, yapay zekaya, kuantumdan, sağlık hakkına kadar, alanında uzmanlar tarafından ücretsiz, dijital olarak verilecek eğitim seminerleri web sitemiz üzerinden erişime açılacaktır. Diyarbakır’da ilk kez akademi düzeyindeki seminerler dijital ortamda gerçekleştirilerek farklı hedef kitlelere ulaştırılacaktır. Konu bazında hazırlanan videolar, testler, gibi birçok materyal bireylerin her an elinin altında bulunacaktır. Dijital ortamda tekrar tekrar izlenebilme imkanı sunan videolar sayesinde anlaşılmayan yerler üzerinden geçilebilmekte ve kişiler kendi bireysel öğrenme hızına göre öğrenmektedir. Bahar döneminde katılımın yüksek olduğu akademiye, alt yapımızı geliştirerek yaz döneminde daha zengin seminer içerikleri ile hedef kitlelerimize çalışmalarımızı ulaştıracağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Meğer doğruymuş! Meğer doğruymuş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Diyarbakır Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:09
Öğle
12:31
İkindi
16:22
Akşam
19:43
Yatsı
21:15

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bağlar Belediyesinden korona virüse karşı hijyen ve denetim seferberliği

Bağlar Belediyesinden korona virüse karşı hijyen ve denetim seferberliği

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.