Ekonomik değeri olan iki doğal mantar çeşidi için tescil başvurusu

Kültüre alınmış yemeklik mantarları araştırdıklarını belirten Boz, "Yeni teknolojilerin uygulandığı Mantar Mükemmeliyet Merkezinde birçok çalışmayı taçlandırıyoruz. Arkadaşlarımız, mantar genetik kaynakları kapsamında ülkemizde ve yurt dışında olan mantar türlerini burada toplayıp, onun içinde yemeklik mantar hangileri olabilir noktasında çalışmalarını yürüttüler." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Enstitüde, son yıllarda mantar üzerine yapılan araştırma ve geliştirme projelerinde önemli mesafeler katedildi. Bu kapsamda Mantar Mükemmeliyet Merkezi kurularak, Türkiye'nin yerli mantar çeşitlerinde ilk tescillerin alınması aşamasına gelindi.

SITKI YILDIZ - Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yaklaşık 4 yıldır süren çalışma kapsamında, Türkiye'de doğal olarak yetişen ve ekonomik değeri bulunan istiridye ile eringi (kulacık) mantar çeşitlerinin "Yaprak 77" ve "Soylu 77" isimleriyle tescili için başvuru yapıldı.

Boz, önemli aşamalar katederek iki mantar çeşidini tescil aşamasına getirip Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğüne başvurduklarını aktardı.

Bu çeşitlerin özelliklerine değinen Boz, şöyle devam etti:

"Tescil başvurusu yaptığımız mantarlardan biri, Yaprak 77 şeklinde ön isim verdiğimiz istiridye mantarı. Yaptığımız ön çalışmada ülkemizde çok yabancı çeşit var. Bu mantarımızın yabancı çeşitlerle rahatlıkla mücadele edebilecek hatta daha üstün özellikleri olduğunu tespit ettik. Bunların üretimi için her yıl milyonlarca lirayı yurt dışına ödüyoruz. Tescil aşamasından sonra artık ülkemizde de üretim yapacağız ve yurt dışına ithalat için verilen paraları da vermemiş olacağız.

İkinci çeşidimiz ise Soylu 77 adı verdiğimiz kulacık mantarı. Bu ülkemizde üretimi hızla yaygınlaşan, yerli ve milli dediğimiz çeşitlerden biri. İnşallah bunun da seri üretimine geçeceğiz. Hedefimiz Ar-Ge çalışmalarının ardından üretim yapan firmalara bunu tanıtmak."

Yaklaşık bin izolatı (saf kültür), merkezde muhafaza altına aldıklarını ve bunlara ilişkin yeni çalışmalar yürüttüklerini bildiren Boz, bu sayede Türkiye ve dünyaya mantar konusunda çok önemli bilgiler vereceklerine inandığını sözlerine ekledi.