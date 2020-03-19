Ekonomik İstikrar Kalkanı ihracatçıları memnun etti

Korona virüsünün Türk ekonomisine etkilerini minimize etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL’lik Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin 3 gün önce dile getirdiği 7 maddelik önlemler paketinin bire bir örtüşmesi Egeli ihracatçıların tespitlerinin doğruluğunu ortaya koydu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi nedeniyle Egeli ihracatçılar adına teşekkür etti. Eskinazi, Korona Virüs salgını sonrasında hükümetin aldığı önlemlerin son derece yerinde olduğunu, son açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile taleplerinin örtüşmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Salgının yaygın olduğu İran üzerinden yapılan Orta Asya ihracatlarının TIR güzergâhlarının Gürcistan ve Azerbaycan’a yönlendirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan yapılan seferleri günlük 2 bin 500 tondan 6 bin tona çıkarılması, İtalya ve Fransa’ya yapılan Ro-Ro seferlerini, insan teması olmaksızın gerçekleşir hale getirilmesi gibi önlemleri takdirle karşıladıklarını anlatan Eskinazi, "Önceki gün Merkez Bankamız piyasalar açısından oldukça önemli bazı adımları atarak, likidite sıkıntısı yaşanmayacağının garantisini ortaya koydu. Bu kapsamda Merkez Bankamız, ihracatçımız için de çok önemli uygulamalar başlattı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı vadeli açık reeskont kredi anapara ve faiz ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenerek, azami vade 1 yıl uzatıldı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi dolan reeskont kredilerinin taahhüt kapama süresi de yine 1 yıl uzatıldı. Böylece, ihracatçımız bu süreçteki belirsizliği böylece rahat bir şekilde atlatabilecek" diye konuştu.