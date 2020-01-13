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  4. Ekoturizmin yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor

Ekoturizmin yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 13.01.2020 13:35 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler GEF programı kapsamında desteklenen “Kuşadası Makiliklerinin ve Yaban Hayatının Korunması İçin Köylerde Ekoturizmin Yaygınlaşması” projesinin uygulamaya geçiş plan toplantısı yapıldı.İlgi gruplarının katıldığı ekoturizm planının uygulamaya geçiş toplantısına Kuşadası Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi, ADÜ Turizm Fakültesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği, Aydın Rehberler Odası, Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği temsilcileri ve Kirazlı

Birleşmiş Milletler GEF programı kapsamında desteklenen “Kuşadası Makiliklerinin ve Yaban Hayatının Korunması İçin Köylerde Ekoturizmin Yaygınlaşması” projesinin uygulamaya geçiş plan toplantısı yapıldı.
İlgi gruplarının katıldığı ekoturizm planının uygulamaya geçiş toplantısına Kuşadası Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi, ADÜ Turizm Fakültesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği, Aydın Rehberler Odası, Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği temsilcileri ve Kirazlı

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