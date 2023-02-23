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EKPSS tercih sonuçları 2023 ertelendi mi? EKPSS tercih ve kura sonuçları tarihi!

23.02.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS tercih sonuçları açıklamasının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere; lise, ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun olan engelli bireylerin girdiği, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih işlemleri 5-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Şimdi gözler, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, EKPSS tercih sonuçları 2023 ertelendi mi? EKPSS tercih ve kura sonuçları tarihi belli mi? İşte detaylar...

EKPSS tercih sonuçları 2023 ertelendi mi? EKPSS tercih ve kura sonuçları tarihi!

EKPSS tercih sonuçları tarihi ve kora sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Bakan Yanık, Şubat ayı sonunda 2 bin 323 engelli bireyin kamu kurumlarına memur olarak yerleştirileceği duyurulmuştu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremi sonrası ÖSYM'den sonuçlar için açıklama bekleniyor. 2023 EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylar...

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EKPSS TERCİH SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM EKPSS tercih sonuçlarını henüz açıklamadı. Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. Bu yıl sonuçların açıklanacağı tarih hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

ALES SONUÇLARI

BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.

2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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