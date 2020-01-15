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  4. Ekrem Özdemir: "Mücadelemiz devam edecek"

Ekrem Özdemir: "Mücadelemiz devam edecek"

İZMİR HABERLERİ  | 15.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sendika olarak sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının daha iyi seviyeye çıkarılması için mücadele ettiklerini belirtti.Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, yazılı bir açıklama yaparak, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Ek Ödemeleri Daire Başkanlığı tarafından 2020 Ocak ayından itibaren döner sermayenin dağıtım usulüne ilişkin döner sermaye komisyon karar tutanağı yayınlandığını duyurdu.Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Bu karar ile hazine payının yüzde 15 yerine yüzde 1 kesileceği belirtilerek, Sağlık-Sen olarak açmış olduğumuz ve kazandığımız mahkeme kararının gereği yerine getirilmiş oldu.

Ekrem Özdemir: "Mücadelemiz devam edecek"

Sağlık-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sendika olarak sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının daha iyi seviyeye çıkarılması için mücadele ettiklerini belirtti.
Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, yazılı bir açıklama yaparak, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Ek Ödemeleri Daire Başkanlığı tarafından 2020 Ocak ayından itibaren döner sermayenin dağıtım usulüne ilişkin döner sermaye komisyon karar tutanağı yayınlandığını duyurdu.
Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu karar ile hazine payının yüzde 15 yerine yüzde 1 kesileceği belirtilerek, Sağlık-Sen olarak açmış olduğumuz ve kazandığımız mahkeme kararının gereği yerine getirilmiş oldu. Ocak ayı itibariyle sağlık tesislerinde döner sermayeden yapılacak hazine payı kesintisi yüzde 1 olup, dağıtılacak döner sermaye de yüzde 46’ya kadar olabilecektir. Her ne kadar söz konusu düzenleme ile ek ödemede dağıtılacak para miktarı artmış olsa da hastanelerin aylık kestikleri fatura miktarı ek ödeme dağıtımında yine önemli husus olmaktadır. Sağlık-Sen olarak mücadelemiz sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının daha iyi seviyeye çıkarılmasıdır. Bu bağlamda ek ödemede yaşanan sorunun asıl kaynağı olan ek ödeme yönetmeliğinde sağlık çalışanları lehine kapsayıcı bir değişiklik yapılması ve sağlık çalışanlarının alın terinin karşılığı ödeninceye kadar Sağlık-Sen olarak mücadelemiz devam edecektir."

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