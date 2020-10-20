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Ekrem Şahin göreve iade edildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.10.2020 17:21 | Son Güncelleme

MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şahin, 14 Kasım 2019 tarihinde hakkında açılan davadan dolayı açığa alınmıştı.

Ekrem Şahin göreve iade edildi

MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şahin, 14 Kasım 2019 tarihinde hakkında açılan davadan dolayı açığa alınmıştı. Açılan dava sonrası beraat eden Şahin, İçişleri Bakanlığınca 13 Ekim 2020’de yeniden göreve getirildi.
MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şahin’in hakkında açılan dava sonucu açığa alınması üzerine mahkemenin delilleri incelemesi sonucu beraat edilmesine karar vermişti. Dosya içerisinde yer alan belgelerin incelenerek Kocasinan Belediye Meclis Üyesi olarak tekrardan görevine iade edilmesi kararı alındı. Mahkeme kararı sonucu da Şahin, İçişleri Bakanlığı tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde yeniden göreve getirildi.

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