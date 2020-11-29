Ekrem Savaş, Dünyadaki En Başarılı Bilim İnsanları listesinde yer aldı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, Dünyadaki En Başarılı Bilim İnsanları listesinde yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayımlandı. Yaklaşık olarak 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen ve dünyanın en etkili 159 bin 684 bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütüldü Özel bir dergide yer alan listede Türkiye’de çalışmalarını yürüten 614 bilim insanının yer aldığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde, Uşak Üniversitesinden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çalışkan da yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Genel Matematik alanında 48 bin 314 bilim insanı arasında 456’ncı sırada yer aldı. Doç. Dr. Hakan Çalışkan ise Enerji alanında 186 bin 014 bilim insanı arasında 3 bin 243’ncı sırada yer aldı.

Doç. Dr. Hakan Çalışkan’ı da kutlayan Prof. Dr. Savaş ‘‘Uşak Üniversitesi olarak çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerde yer alıyoruz. Akademisyenlerimizi de bu konuda destekliyoruz. Açıklanan listede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Doç. Dr. Hakan Çalışkan hocamızın başarılarının devamlı olmasını diliyorum. Hocamızın genç akademisyenlerimize de rol model olacağına inanıyorum" dedi.



