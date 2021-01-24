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Eksi 25 derecede nöbet tutan güvenlik korucularına kışlık maske

24.01.2021 09:07 | Son Güncelleme:
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Eksi 25 derecede nöbet tutan güvenlik korucularına kışlık maske

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının sahibi tarafından güvenlik korucularına kışlık maske hediye edildi.İşleyen Tekstil’in sahibi Soner İşleyen, ilçenin değişik noktalarında eksi 25 derecede vatandaşların huzur ve güvenliği için nöbet tutan güvenlik korucularını ziyaret ederek, kendilerine başarılar diledi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının sahibi tarafından güvenlik korucularına kışlık maske hediye edildi.
İşleyen Tekstil’in sahibi Soner İşleyen, ilçenin değişik noktalarında eksi 25 derecede vatandaşların huzur ve güvenliği için nöbet tutan güvenlik korucularını ziyaret ederek, kendilerine başarılar diledi. Eksi 25 derecede bile gözünü kırpmadan nöbet tutan güvenlik güçleri sayesinde rahat ve huzurlu uyuyabildiklerini ifade eden İşleyen, “Eksi 25 dereye rağmen görev yapan güvenlik korucularımızı ziyaret ederek kendilerine kışlık ve yıkanabilir maskeler hediye ettik. Tüm zorluklara rağmen yılmadan, usanmadan ve bıkmadan görevi başında olan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
Güvenlik korucuları ise bu duyarlılığından dolayı iş adamı Soner İşleyen’e teşekkür etti.

Eksi 25 derecede nöbet tutan güvenlik korucularına kışlık maske

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