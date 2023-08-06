EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KONUSU! Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? 6 Ağustos Star TV yayın akışı

Ekşi Elmalar filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Buy akşam Star TV'de yayınlanacak olan Yılmaz Erdoğan imzalı Ekşi Elmalar filminin yönetmenliğini yine Yılmaz Erdoğan yapıyor. Kadrosunda Fatih Artman, Songül Öden, Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı ve Şükrü Özyıldız gibi isimleri bulunduran film, ilk yayınlandığı günden beri büyük ilgi görüyor. İşte bir Anadolu hikayesinin anlatıldığı Ekşi Elmalar filmi ile ilgili merak edilenler...

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay

Songül Öden - Türkan Özay

Şükran Ovalı - Safiye Özay

Şükrü Özyıldız - Özgür

Fatih Artman - Hatip

Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk - Servet

Cezmi Baskın

Devrim Yakut - Ayda Özay

EKŞİ ELMALAR KONUSU

1970'li yıllarda Hakkari'de belediye başkanı olan Aziz Özay'ın elma bahçesinin ve üç kızı Muazzez, Türkan ve Safiye'nin güzellikleri bütün şehrin dilindedir. Şehrin genç erkekleri, bu güzel kızlarla görüşebilmek için her yolu denerlerken Başkan Özay, genç kızların duygularına hoşgörü göstermeyecektir.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ekşi Elma filmi çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.

6 AĞUSTOS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ekşi Elmalar

22:30 Ekşi Elmalar

01:00 Lezzet Rotası

02:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

03:30 Türk Müziği

04:30 Sefirin Kızı

