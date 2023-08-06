EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KONUSU! Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? 6 Ağustos Star TV yayın akışı

Ekşi Elmalar filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Buy akşam Star TV'de yayınlanacak olan Yılmaz Erdoğan imzalı Ekşi Elmalar filminin yönetmenliğini yine Yılmaz Erdoğan yapıyor. Kadrosunda Fatih Artman, Songül Öden, Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı ve Şükrü Özyıldız gibi isimleri bulunduran film, ilk yayınlandığı günden beri büyük ilgi görüyor. İşte bir Anadolu hikayesinin anlatıldığı Ekşi Elmalar filmi ile ilgili merak edilenler...
Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay
Songül Öden - Türkan Özay
Şükran Ovalı - Safiye Özay
Şükrü Özyıldız - Özgür
Fatih Artman - Hatip
Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk - Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut - Ayda Özay
1970'li yıllarda Hakkari'de belediye başkanı olan Aziz Özay'ın elma bahçesinin ve üç kızı Muazzez, Türkan ve Safiye'nin güzellikleri bütün şehrin dilindedir. Şehrin genç erkekleri, bu güzel kızlarla görüşebilmek için her yolu denerlerken Başkan Özay, genç kızların duygularına hoşgörü göstermeyecektir.
Ekşi Elma filmi çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ekşi Elmalar
22:30 Ekşi Elmalar
01:00 Lezzet Rotası
02:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
03:30 Türk Müziği
04:30 Sefirin Kızı