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EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KONUSU! Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? 6 Ağustos Star TV yayın akışı

06.08.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekşi Elmalar filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Film ile ilgili aramalar bugünkü Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte hız kazandı. Yılmaz Erdoğan'ın başrolde olduğu film saat 20.00'de başlayacak. Peki, EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KONUSU nedir? Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? 6 Ağustos Star TV yayın akışı...

Ekşi Elmalar filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Buy akşam Star TV'de yayınlanacak olan Yılmaz Erdoğan imzalı Ekşi Elmalar filminin yönetmenliğini yine Yılmaz Erdoğan yapıyor. Kadrosunda Fatih Artman, Songül Öden, Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı ve Şükrü Özyıldız gibi isimleri bulunduran film, ilk yayınlandığı günden beri büyük ilgi görüyor. İşte bir Anadolu hikayesinin anlatıldığı Ekşi Elmalar filmi ile ilgili merak edilenler...

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay
Songül Öden - Türkan Özay
Şükran Ovalı - Safiye Özay
Şükrü Özyıldız - Özgür
Fatih Artman - Hatip
Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk - Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut - Ayda Özay

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EKŞİ ELMALAR KONUSU

1970'li yıllarda Hakkari'de belediye başkanı olan Aziz Özay'ın elma bahçesinin ve üç kızı Muazzez, Türkan ve Safiye'nin güzellikleri bütün şehrin dilindedir. Şehrin genç erkekleri, bu güzel kızlarla görüşebilmek için her yolu denerlerken Başkan Özay, genç kızların duygularına hoşgörü göstermeyecektir.

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EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ekşi Elma filmi çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.

6 AĞUSTOS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ekşi Elmalar
22:30 Ekşi Elmalar
01:00 Lezzet Rotası
02:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
03:30 Türk Müziği
04:30 Sefirin Kızı

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