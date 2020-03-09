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Eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye ceza

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.03.2020 13:05 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı.Zonguldak’ta zabıta ekiplerince ekmek fırınları, simit fırınları, ekmek satış noktaları ve market işletmelerinde denetimler düzenlendi.

Zonguldak’ta eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı.
Zonguldak’ta zabıta ekiplerince ekmek fırınları, simit fırınları, ekmek satış noktaları ve market işletmelerinde denetimler düzenlendi. Ekmek ve simit gramajları denetimi neticesinde; Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin 06.02.2020 tarih ve 8-12 sayılı kararına aykırı olarak eksik gramajlı ekmekleri satışa sunan 7 işletmeye 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. Zabıta ekiplerinin denetimlerinin sıklaşarak süreceği belirtildi.

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