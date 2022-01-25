YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ekvator Enerji'den Karadeniz'e 4 santral yatırımı

Ekvator Enerji'den Karadeniz'e 4 santral yatırımı

25.01.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvator Enerji'den Karadeniz'e 4 santral yatırımı

Ekvator Enerji Grubu, Karadeniz Bölgesi’nde toplamda 41,08 megavat kurulu güce sahip 4 hidroelektrik santralini portföyüne kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ekvator Enerji Grubu, Karadeniz Bölgesi'nde 3 farklı ilde 4 hidroelektrik santrali alarak portföyündeki enerji santral sayısını 9'a çıkardı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde 6,32 megavat kurulu güce sahip Horyan HES, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 15,5 megavat kurulu güce sahip Köprübaşı HES, Giresun'un Espiye ilçesinde 9,32 megavat kurulu güce sahip Soğukpınar HES ile 9,94 megavat kurulu güce sahip Kıran HES, Ekvator Enerji'nin portföyüne eklediği yeni santraller oldu.

Yeni alınan 4 hidroelektrik santrali ile ortalama 23 bin 319 meskenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması ve 2 milyon 966 bin 228 ağacın çevreye sağlayacağı katkıya denk karbon salınımının azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Kubilay Şakar, yeni santral alımlarıyla toplam kurulu güçlerini 93,72 megavata yükselttiklerini belirterek, "Portföyümüzde bulunan 9 santralimizden elde edilen elektrik üretimi ile yılda toplam 6 milyon 407 bin 390 adet ağacın çevreye sağladığı faydaya denk karbon salınımının azaltılmasına katkıda bulunurken, 50 bin 372 meskenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretimini hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)

Ankara Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

İmsak
06:29
Sabah
07:56
Öğle
13:06
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:27
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.