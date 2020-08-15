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Ekvator Ginesi’nde hükümet düştü

ANKARA HABERLERİ  | 15.08.2020 19:44 | Son Güncelleme

Ekvator Ginesi’nde hükümet düştü

Ekvator Ginesi’nde Başbakan Pascual Obama Asue hükümet üyelerinin istifa ettiği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'a (78) istifasını sunduğu duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Mbasogo, Asue hükümetinin görevini yerine getiremediği ve planlanan hedeflere ulaşamadığı eleştirilerinde bulunmuştu.

Yeni hükümetin birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor.

Mbasogo, 41 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor.

Ekvator Ginesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tetiklediği ekonomik krizden en ağır şekilde etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

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