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  4. El arabasıyla geldiği villadan 5 milyon liralık mücevher bulunan çelik kasayı çaldı

El arabasıyla geldiği villadan 5 milyon liralık mücevher bulunan çelik kasayı çaldı

21.11.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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Bursa'da güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde Y.R.Ü'ye ait villadan çelik kasa hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, villaya sırtında el arabasını taşıyarak gelen ve daha sonra çelik kasayla çıkan kişinin B.A. (40) olduğunu belirledi.

Zanlı B.A'yı gözaltına alan ekipler, bu kişinin üzerinde yaptıkları aramada villadan çalınan araç anahtarını ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle B.A'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda mücevher bulundu.

Bunların, söz konusu villadan çalınan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki inci kolye, pırlanta kolye, altın broş, altın kaplama kalem, gümüş kemer, kol saati gibi ziynet eşyaları olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, B.A'nın el arabasını sırtında taşıdığı ve daha sonra elinde bulunan çelik kasayla kaçtığı görülüyor.

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Hırsız Bursa Osmangazi çelik kasa villa

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