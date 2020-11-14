El Bab’ta yaşanan bombalı saldırının faili terörist yakalandı

Suriye’nin El Bab kentinde, 10 Kasım tarihinde Ömer Camii Mevkii’nde meydana gelen patlamanın faili PKK/PYD terör örgütü üyesi şahıs yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab’ta 10.11.2020 günü 23.50 sıralarında Ömer Camii mevkisinde meydana gelen patlama olayını gerçekleştiren PKK/PYD Terör Örgütü üyesi Rahmu EL Hüseyin isimli şahıs 13.11.2020 günü saat 18.00’de yapılan operasyon sonucu yakalanmış olup; yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır” denildi.

