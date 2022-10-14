El Clasico heyecanı Tivibu'da yaşanacak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, İspanya La Liga'nın ezeli rakipleri Real Madrid ve Barcelona derbisini ekranlara getiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu sporseverlere birbirinden farklı içerikler sunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Tivibu, futbolseverlerin heyecanla beklediği El Clasico maçını ekranlara getirecek.

Futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri kabul edilen Real Madrid-Barcelona mücadelesi 16 Ekim Pazar günü saat 17.15’te Tivibu platformunda yer alan S Sport’ta ekranlara gelecek.



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