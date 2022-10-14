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El Clasico heyecanı Tivibu'da yaşanacak

14.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ekim saat 17.15’te başlayacak mücadele Tivibu’da yer alan S Sport’tan naklen yayınlanacak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, İspanya La Liga'nın ezeli rakipleri Real Madrid ve Barcelona derbisini ekranlara getiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu sporseverlere birbirinden farklı içerikler sunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Tivibu, futbolseverlerin heyecanla beklediği El Clasico maçını ekranlara getirecek.

Futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri kabul edilen Real Madrid-Barcelona mücadelesi 16 Ekim Pazar günü saat 17.15’te Tivibu platformunda yer alan S Sport’ta ekranlara gelecek.

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