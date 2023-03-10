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El emeği eserler depremzedeler yararına açık artırma usulüyle satıldı

10.03.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen programda Sanat Akademisi kursiyerler tarafından yapılan eserler, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya sunuldu.

El emeği eserler depremzedeler yararına açık artırma usulüyle satıldı

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi kursiyerleri, Bilecik Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi kursiyerleri ile çocukların yaptıkları resim ve eserler, satışa sunuldu.

‘’YARALARI SARMAK AMACIYLA BİR ARAYA GELDİK’’

Düzenlenen kadın dayanışması gecesinde konuşan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ‘’Depremzede vatandaşlarımıza destek olmak, yaralarımızı birlikte sarmak ve bu acı olayları biraz da olsa unutturabilmek için Kadın Kooperatifimizle birlikte anlamlı bir program yaptık. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler hepimizi derinden üzdü. Depremle birlikte binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlercesi yaralandı ve depremde ailesini, yakınlarını, evlerini, işlerini ve birçok şeyini kaybetti. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ne yaparsak yapalım kaybettiklerimiz geri gelmeyecek. Ancak geride kalan vatandaşlarımızı hayata entegre etmek, bir nebze de olsa acılarını hafifletebilmek için elimizden gelen herşeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

‘’KADINLARIN SARAMAYACAĞI YARA, GÜLÜMSETEMEYECEĞİ ACI YOKTUR’’

Başkan V. Subaşı, kadınların iyileştiremeyeceği yara, gülümsetemeyeceği hiçbir acılı çocuk, dokunamayacağı hiçbir kalp olmadığını anlatarak, "Bilecik Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu gecede kurslarımızda eğitim gören vatandaşlarımızın günlerce emek vererek ürettikleri el emeği eserleri açık artırmayla satışa çıkarıyoruz. Toplanan bütün bağışlar deprem bölgesinde evlerini ve yakınlarını kaybederek şehrimize yerleşen depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Bu yardımları da toplumumuzun en güçlü mimarları olan kadınlarla birlikte yaptığımız için buruk da olsa bir mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan V. Subaşı depremzedeler için bir aylık maaşını bağışladı
Başkan V. Subaşı, gecede, çocuk kursiyerin yaptığı yağlı boya tablosunu açık artırmada bir aylık maaşı karşılığı aldı. Açık artırmada, yağlı boya ve kara kalem tablolarının yanı sıra Atatürk tablosu, el işi ve tabak üzerine işlenmiş figürlerin bulunduğu birçok eser satışa sunuldu.

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