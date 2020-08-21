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El emekleri sanat eserine dönüşüyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.08.2020 11:01 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesinin açtığı yaz kursları birer birer tamamlanıyor.

Pamukkale Belediyesinin açtığı yaz kursları birer birer tamamlanıyor. Kadınlar ve engelliler için açılan el sanatları kursu ile ipek böceği kozasından çiçek yapma kursları sona ererken Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kursları ziyaret ederek katılımcıların sertifikalarını takdim etti.
Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki vatandaşların boş zamanlarını değerlendirdiği 8 ayrı daldaki kurslarda sona yaklaşıldı. Pamukkale Belediyesinin korona virüs tedbirlerini alarak yaz döneminde açtığı kurslara ilgi oldukça yüksek oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kursa katılanları ziyaret etti. İlk olarak ipek böceği kozasından çiçek yapımı kursunu ziyaret eden Başkan Örki, burada kursiyerlerle sohbet etti. 190 saat süren kurs boyunca, kursiyerler el emeklerini sanata dönüştürdü. Kadınlar İçin El Sanatları Kursu ise Fatih mahallesinde açılırken, Başkan Örki burada da kursiyerlerle bir araya gelerek, ortaya çıkan eserleri inceledi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, engellilerin katıldığı el sanatları kursunu da ziyaret etti. Yine 190 saat süren kurs boyunca birbirinden özel eserleri ortaya çıkaran kursiyerlerle sohbet eden Başkan Örki’ye katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

“El Sanatları atalarımızın mirasıdır”
Halkın her kesimine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Başta el sanatları olmak üzere, yabancı dil kursları, işaret dili, diksiyon, halk oyunları ve ebru gibi dallarda yaz aylarını kapsayan yaz dönemi kursları açmıştık. Korona virüs önlemlerini sıkı sıkıya aldığımız kurslar yavaş yavaş tamamlanıyor. Biz de kursiyerlerimizle bir araya gelerek onların ortaya çıkardığı eserleri görmek istedik. Kadınlar ve engelliler için açılan el sanatları kursunun yanında ipek böceği kozasından çiçek yapımı kursuna katılan kursiyerlerimizin el emekleri gerçekten görülmeye değer. Özellikle el sanatları öz kültürümüzde yerini alan ve bize atalarımızdan miras kalan bir uğraş. Halkımızın her kesimine yönelik faaliyetlerimiz var. Birçok dalda açtığımız kurslarımız gelecek dönemlerde de devam edecek. Kursiyerlerimiz daha sonraki dönemler de yine burada eğitimlerine devam edebilir. Eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerleri ayrı ayrı tebrik eder hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

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