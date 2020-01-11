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  4. El Nusra operasyonunda 2 tutuklama

El Nusra operasyonunda 2 tutuklama

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

Kayseri’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından El-Nusra silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu kardeşler A.H, H.H.

El Nusra operasyonunda 2 tutuklama

Kayseri’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından El-Nusra silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu kardeşler A.H, H.H. ve S.H. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.H., H.H. ve S.H. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.H. ve S.H. tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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