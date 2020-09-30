El Nusra üyelerine hapis cezası

Kayseri’de terör örgütü El-Nusra üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan yabancı uyruklu 3 kişi hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü El Nusra ile bağlantılı oldukları, Suriye’de silahlı faaliyetlerde bulundukları belirlenen yabancı uyruklu A.E., H.E. ve A.E. yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar A.E., H.E. ve A.E., terör örgütü üyesi olmadıklarını iddia ederek beraatlarını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti ’terör örgütü üyesi olma’ suçundan H.E.’ye 6 yıl 3 ay, A.E.’ye 6 yıl 3 ay ve A.E.’ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak sanıklar tahliye edildi.

