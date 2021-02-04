Elazığ Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hasta kabulüne başladı

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık hizmetleri acil durumlar dışında durdurulan Elazığ Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, hasta kabulüne başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Elazığ Ağız Diş Sağlığı Hastanesi’nde sadece acil durumlar haricinde pandemi nedeniyle durdurulan rutin hizmetleri tekrar başladı. Pandemi tedbirleri kapsamında hasta kabulü ve rutin hizmetler tekrar verilmeye başlanan hastane ilgili İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat bilgilendirmede bulundu.

Sağlık Müdürü Polat açıklamasında," Covid-19 Pandemisi sebebiyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda ülke genelinde bazı tedbirler alınmış ve uygulanmaya başlanmıştı. Alınan önlemler kapsamında ülke genelinde hizmet vermekte olan ağız diş sağlığı hizmeti veren kurumlar yüksek riskli birimler olması sebebiyle tedavi işlemleri ve randevular Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen acil durumlar dışında durdurulmuştu. Bu kapsamda hizmet vermekte olan müdürlüğümüze bağlı Elazığ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı kontrollü Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sunumu rehberi doğrultusunda pandemi öncesi hizmetlerine dönerek, MHRS randevu sistemini yeniden açmıştır” dedi.

Acil durumlar dışında randevusuz hasta kabulünün yapılmayacağını belirten Polat ” Bütün hastalarımızı MHRS üzerinden randevu almak suretiyle kontrollü kabul ediyoruz. Hastanemizin poliklinik odaları tek hasta muayene sistemine göre özellikli düzenlenmiştir. Her odada da tek hastanın muayene ve tedavi işlemi yapılmaktadır. Diş ünitesi ve kullanılan tüm aletlerin sterilizasyonu için muayene süreçleri arasında yeterli süre bırakılarak, hasta alınacaktır. Vatandaşlarımız hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını korumak için muayeneye gelirken mutlaka maske takmalarını ve hastane ortamında yeterli mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca hastalarımızı yoğunluk oluşturmamak için randevu saatinde veya 15 dakika öncesinde hastanemizde bulunmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



