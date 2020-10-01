YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ Belediyesi, durak, bank ve çeşitli mobilyaları kendi bünyesinde üretiyor

Elazığ Belediyesi, durak, bank ve çeşitli mobilyaları kendi bünyesinde üretiyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 01.10.2020 17:07 | Son Güncelleme

Elazığ’da belediyesi şehirde kullanılan otobüs durağı, bank ve kent mobilyalarını kendi atölyelerinde üretiyor.Elazığ Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyeleri, kent genelinde park, bahçe, okul ve ibadethanelerde kullanılan mobilya üretim çalışmaları yapıyor.

Elazığ’da belediyesi şehirde kullanılan otobüs durağı, bank ve kent mobilyalarını kendi atölyelerinde üretiyor.
Elazığ Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyeleri, kent genelinde park, bahçe, okul ve ibadethanelerde kullanılan mobilya üretim çalışmaları yapıyor. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son bir yılda bin 344 adet bank, 76 adet otobüs durağı, 50 adet kedi evi, 61 adet köpek evi ile bin 769 adet masa sandalye gibi ofis malzemesi üretimi gerçekleştirildiği bildirildi. Üretilen ürünlerin ihtiyaç duyular noktalarda hizmete sunulduğu aktarıldı. Üretilen ürünlerin şehir ihtiyacının yanı sıra ilçe ve komşu il belediyelerine göndererek destek sağladığı kaydedildi.
Şehrin yaşam kalitesini artırmak adına belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaya azami gayret gösterdiklerini belirte Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizin yaşam kalitesine değer katmak noktasında gayretle çalışırken, kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendiriyoruz. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz atölyelerinde de deneyimli personelimiz tarafından daha düşük maliyetle kent mobilyaları üretimi gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz kent mobilyaları ile hem şehir merkezinde, hem merkeze bağlı köylerimiz, ilçelerimiz ve komşu illerimize destek sağlıyoruz. Kaynaklarımızı etkin kullanarak, kendi kendine yeten bir belediye olma yolunda ilerleyeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Vatandaşın dosyası rafta kalmıyor
Vatandaşın dosyası rafta kalmıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı

Elazığ Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:12
Öğle
12:18
İkindi
15:37
Akşam
18:14
Yatsı
19:30

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Elif Eczanesi
Merkez
Göktuğ Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tuğrul Eczanesi
Merkez
Karakoçan Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Elazığ Şeker Fabrikası'nda 65. pancar alım kampanyası başladı
Elazığ Şeker Fabrikası'nda 65. pancar alım kampanyası başladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Elazığ’da jandarmadan Covid-19 denetimi
Elazığ’da jandarmadan Covid-19 denetimi
Rojda’nın asker üniforması giyme hayalini Mehmetçik gerçekleştirdi
Rojda’nın asker üniforması giyme hayalini Mehmetçik gerçekleştirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.