Elazığ Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde, bazı kişilerin Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Pirinçci’nin ismini kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulundukları tespit edilmiştir. Belediye yöneticilerimizin hiçbir şekilde yardım ve destek adı altında vatandaşlarımızdan yardım talebinde bulunması söz konusu değildir. Bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacı dolandırıcılıktır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyerek emniyet güçlerini bilgilendirmelerini önemle rica ederiz” denildi.

