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Elazığ Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.11.2020 12:10 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyesi, kurum ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın adı kullanılarak, para toplandığı ihbarları alındığını bildirerek dolandırıcılara karşı vatandaşlar uyarıldı.Belediye Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde Elazığ Belediyesi ve Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’nın adı kullanılarak, İzmir’e yardım adı altında para toplandığı yönünde ihbarlar alınmaktadır.

Elazığ Belediyesi, kurum ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın adı kullanılarak, para toplandığı ihbarları alındığını bildirerek dolandırıcılara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Belediye Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde Elazığ Belediyesi ve Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’nın adı kullanılarak, İzmir’e yardım adı altında para toplandığı yönünde ihbarlar alınmaktadır. Elazığ Belediyesi’nin yardım ve destek adı altında hiçbir vatandaştan yardım talebinde bulunması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşın dikkatli olmaları, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyerek, emniyet güçlerini bilgilendirmelerini istiyoruz.” denildi.

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