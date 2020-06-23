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Elazığ Belediyespor’da hazırlıklar sürüyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Elazığ Belediyespor’da hazırlıklar sürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18 Temmuz’da başlatmayı planladığı TFF 3. Lig için antrenmanlarına devam eden Elazığ Belediyespor’da, hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Uzun süredir antrenmanlarına kulüp tesislerinde devam eden kırmızı - lacivertli ekipte, son çalışmayı kulüp başkanı Ahmet Toprak’ta takip etti.Isınma ağırlıklı ön koşu ile başlayan antrenman dar alanda pas ve çift kale maçla tamamladı.
Teknik Direktör Alaattin Tutaş’tan takımın son durumu hakkında bilgi alan Toprak, teknik heyet ve sporculara liglerin kalan bölümü için başarılar diledi.

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