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Elazığ depremi sonrası TTK tahlisiye ekipleri hazır bekliyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.01.2020 23:10 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı TTK Tahlisiye ekipleri hazır kıta bekliyor.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı TTK Tahlisiye ekipleri hazır kıta bekliyor.

Elazığ depremi sonrası TTK tahlisiye ekipleri hazır bekliyor

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı TTK Tahlisiye ekipleri hazır kıta bekliyor.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı TTK Tahlisiye ekipleri hazır kıta bekliyor. 2 gruptan oluşan ekip deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için hazırlıklarını tamamladı.
Tahlisiye ekipleri 1999 Marmara depremi başta olmak üzeri Van’da meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında etkin rol almıştı.

Elazığ depremi sonrası TTK tahlisiye ekipleri hazır bekliyor

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