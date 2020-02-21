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Elazığ depreminde görev alan itfaiyeciler ödüllendirildi

SAMSUN HABERLERİ  | 21.02.2020 11:53 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşanan 6,8’lik depremde görev alan Samsunlu itfaiyeciler ödüllendirildi.Elazığ’da görev yapan itfaiye görevlileri için Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından ortaklaşa kahvaltı ve plaket töreni düzenlendi.

Elazığ’da yaşanan 6,8’lik depremde görev alan Samsunlu itfaiyeciler ödüllendirildi.
Elazığ’da görev yapan itfaiye görevlileri için Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından ortaklaşa kahvaltı ve plaket töreni düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanlığı binasında düzenlenen törene Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçüköncü, Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli ve itfaiye görevlileri katıldı.
16 itfaiye çalışanının ödül aldığı törende konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçüköncü, "Elazığ’da yaşanan depreme 16 arkadaşımızı değişik periyotlarla gönderdik. Şükürler olsun hepsi sağ salim döndüler. Ülkemiz deprem kuşağı içerisindedir. Bu coğrafi bir durum, doğal bir süreçtir. Bu coğrafyada yaşayan bireyler olarak bu tür felaketlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu coğrafyada yaşıyorsak bu sıkıntılı günlerde birlik ve beraberlik çerçevesinde herkes üstüne düşen görevi yerine getirmeli" dedi.
Samsun İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Ertan Özcan ise, "Depremin akabinde AFAD Başkanlığımız ve Elazığ İtfaiye Müdürlüğümüzün talebi üzerine bölgeye destek olduk. Elazığ’da kurulan çadır kent ve konteyner kentlerde görev yapmak üzere ülkede 7 itfaiye teşkilatı içinde Samsun itfaiye teşkilatı da dahil olmak üzere buradan 16 personelimizi gönderdik. Orada kurulan çadır ve konteynerlerde muhtemel bir yangın durumuna karşı tedbirimizi aldık" diye konuştu.
Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit de, "Ülkemizde yaşanan bu deprem felaketi hepimizi derinde etkilemiştir. Görev alan itfaiyeci arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Plaket tesliminin ardından tören son buldu.

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