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Elazığ depremine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

24.01.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüler, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yol açtığı korkuyu gözler önüne seriyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntüler, sarsıntının şiddetini gözler önüne seriyor.

Görüntülerde depremin hissedilmesiyle alışveriş yapan insanların ve iş yeri sahiplerinin hızla dükkanlardan uzaklaştığı, cadde ve sokaklardaki vatandaşların da panik içinde kaçtığı görülüyor.

Depreme araçlarda seyir halindeyken yakalanan bazı vatandaşların durdurdukları araçlarından bir süre uzaklaştıkları, trafik ışıklarında beklerken sarsıntıyı hisseden bazı sürücülerin ise yola devam etmek için depremin sona ermesini beklediği kayıtlarda yer alıyor.

Görüntülere göre depreme kapalı mekanlarda yakalanan vatandaşlardan büyük bölümü hızla bulunduğu yerden uzaklaşmaya çalışıyor, bazıları ise açık alanda sarsıntının geçmesini bekliyor.

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