YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Elazığ-Diyarbakır yolu karla mücadele kapsamında ulaşıma kapatıldı

Elazığ-Diyarbakır yolu karla mücadele kapsamında ulaşıma kapatıldı

23.01.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ-Diyarbakır yolu karla mücadele kapsamında ulaşıma kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Elazığ-Diyarbakır yolunun ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, saat 22.30 itibarıyla kara yollarında karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Elazığ-Bingöl İl Sınırı-Karlıova yolu ile Elazığ-Diyarbakır yolunda ulaşıma izin verilmiyor.

Bingöl-Erzurum yolu ile Kırıkkale-Kırşehir yolu ise çift yönlü tır trafiğine kapatıldı.

Pınarbaşı-Göksun ile Sivas-Erzincan yolu tır hariç trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)

Ankara Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:57
Öğle
13:06
İkindi
15:41
Akşam
18:04
Yatsı
19:26
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.