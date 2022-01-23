Elazığ-Diyarbakır yolu karla mücadele kapsamında ulaşıma kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Elazığ-Diyarbakır yolunun ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, saat 22.30 itibarıyla kara yollarında karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Elazığ-Bingöl İl Sınırı-Karlıova yolu ile Elazığ-Diyarbakır yolunda ulaşıma izin verilmiyor.

Bingöl-Erzurum yolu ile Kırıkkale-Kırşehir yolu ise çift yönlü tır trafiğine kapatıldı.

Pınarbaşı-Göksun ile Sivas-Erzincan yolu tır hariç trafiğe açıldı.



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