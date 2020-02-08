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Elazığ için toplanan yardımlar yola çıktı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 08.02.2020 20:44 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde toplanan yardımlar düzenlenen törenle Elazığ’a gönderildi.Elazığ’da medyana gelen depremin ardından bölgeye giderek depremzedeleri ziyaret eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, ilçesine döner dönmez depremzeler için yardım kampanyası düzenledi.

Elazığ için toplanan yardımlar yola çıktı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde toplanan yardımlar düzenlenen törenle Elazığ’a gönderildi.
Elazığ’da medyana gelen depremin ardından bölgeye giderek depremzedeleri ziyaret eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, ilçesine döner dönmez depremzeler için yardım kampanyası düzenledi. Pazarcık halkının da ilgi gösterdiği kampanya sonucu toplanan yardımlar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Habibe Öçal, Pazarcık İlçe Kaymakamı Adil Nas, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Belediye Başkanı İbrahım Yılmazcan ve yoğun katılımın olduğu törenle yola çıktı.
Pazarcık’tan Elazığ’a doğru yola çıkan yardım kamyonu için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Elazığ için toplanan yardımlar yola çıktı

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