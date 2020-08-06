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Elazığ İl Özel İdare, 3 oyuncu transfer etti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.08.2020 11:34 | Son Güncelleme

Elazığ İl Özel İdare, 3 oyuncu transfer etti

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, pivot Gizem Sezer, forvet oyuncusu Sera Özelçi ve oyun kurucu Gamze Takmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Takım kaptanı Nihan Demirkol ile sözleşme yineleyen kulüp, yardımcı antrenörlük pozisyonuna ise Çağrı Demir'i getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Mustafa Alpay, hedeflerinin iyi bir takım kurmak olduğunu belirtti.

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Alpay, "FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) iddialı olacak şekilde transferler yapmak istiyoruz. Elazığ'ı Avrupa arenasında en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Transfer yaparken seçici olduğumuzu söylemek istiyorum. Güçlü bir kadro kurmayı hedefliyoruz. EuroCup bizim için çok önemli. Bu sebeple kadromuzu hedeflerimize uygun olarak şekillendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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