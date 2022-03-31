Elazığ İl Özel İdare, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Özel İdare, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çimentaş Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Özkan yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanın ardından takım kampa girdi.

Yarın saat 14.00'te İl Özel İdaresi Çimentaş Spor Salonu'nda oynanacak maç, ücretsiz izlenebilecek.



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