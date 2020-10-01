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Elazığ İl Özel İdare, yeni transferi Kalani Brown ile yollarını ayırdı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 01.10.2020 21:27 | Son Güncelleme

Elazığ İl Özel İdare, yeni transferi Kalani Brown ile yollarını ayırdı

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, yeni transferi ABD'li pivot Kalani Brown ile yollarını ayırdı.

Kulüp başkanı Mustafa Alpay, yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nin (WNBA) yıldız oyuncularından 23 yaşında ve 2,01 metre boyundaki pivot ile dizinden yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle yollarını ayırmak durumunda kaldıklarını belirtti.

Brown'ın bu sezon takımda mücadele edemeyeceğini, bundan dolayı son derece üzgün olduklarını ifade eden Alpay, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden beri yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte güçlü bir kadro oluşturmak için çok çalıştık. Bu amaç doğrultusunda WNBA'den Chennedy Carter, Kalani Brown ve Nika Baric'i transfer ederek Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı olduğumuzu gösterdik. Ancak Brown, dizinden ciddi bir sakatlık yaşadı. Sakatlık sebebiyle bir süre basketboldan uzak kalacak. Biz de mutabakata vararak iki taraflı sözleşmeyi feshetmek durumunda kaldık. Tabii bu bizi zor durumda bıraktı. Ama hemşehrilerimizin hiçbir şüphesi olmasın, en kısa zamanda gerekeni yapacağız. Kadromuz çok güçlü, Elazığ'ın adını Türkiye'de ve dünyada duyurmaya hazırız."

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