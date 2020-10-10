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Elazığ il protokolü, Aksaray Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 10.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, il protokolü ve milletvekilleriyle birlikte Aksaray Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.Valilik koordinesinde merkeze bağlı Aksaray Mahallesi sakinleri, il protokolü ile bir araya geldi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, il protokolü ve milletvekilleriyle birlikte Aksaray Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Valilik koordinesinde merkeze bağlı Aksaray Mahallesi sakinleri, il protokolü ile bir araya geldi. Taziye evinde düzenlenen halk buluşmasına Vali Erkaya Yırık,Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kamu kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.Toplantı da il protokolü sorun ve taleplerini dinlerken, ilgili kurum müdürleri de isteklerle ilgili notlar aldı.Aynı zamanda mahallede yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler aktarıldı.
Aksaray Mahallesinde vatandaşların isteklerini dinlemek için bir arada olduklarını dile getiren Vali Erkaya Yırık, “Bu uygulamayı sürekli yapıyoruz. Bu durağımızda vatandaşlarımız kendi mahalleleriyle alakalı muzdarip oldukları meseleleri kendi sözleri ile ifade ettiler. İlgili kurum müdürlerimiz notlarını aldılar. Vatandaşlarımızı rahatsız eden vatandaşlarımızın bir an evvel yapılmasını arzu ettiği hizmetlerin hızlı bir şekilde insanlarımızı mutlu edecek şekilde yapılması için gayret gösterecekler. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bizden talepleri oldu. Belediye Başkanımız sürekli yaptığı gibi bundan sonraki süreçte de hizmetlerin devam edeceğini ifade etti. Bizde valilik olarak vatandaşlarımıza hizmet edecek kurumların vatandaşların taleplerini en güzel şekilde değerlendireceklerini ifade ettik"dedi.

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