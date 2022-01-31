Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat'tan Kovid-19'a karşı aşı tavsiyesi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, son zamanlarda kentte artan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Polat, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca açıklanan 15-21 Ocak illere göre haftalık vaka haritasında Elazığ’da artış olduğunu belirtti, vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.

Kentte haftalık vaka sayısının 100 binde 365’e yükseldiğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Elbette ki bu ne arzu ettiğimiz bir sonuç, ne de aldığımız tedbirlerin karşılığıdır. Oysa aşı uygulamasında istediğimiz hedeflere ulaşmasak da mevcut yapılan aşılarla birlikte vaka sayısında düşüşe geçmiş ve olumlu bir hava yakalamıştık. Buna rağmen Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü olarak pandemiyi önlemede almış olduğumuz tedbirlerimizi gevşetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hala ilimiz genelindeki 200 noktada randevulu/randevusuz aşı yapmaya devam etmektedir. Hastanelerimizde gece saat 24.00’e kadar aşı yapılmakta. Bunlara ilave olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak başvurduğu resmi kurumların başında gelen Valilik, Belediye Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ve Adliye Sarayı binalarının girişlerine yeni aşı stantları açtık ve AVM stant uygulamalarımız da devam etmektedir. Üzülerek belirtmeliyim ki en küçük olumlu bir havada vatandaşlarımız rehavete kapılmakta ve tedbirleri elden bırakmaktadır. Şu an Elazığ olarak bu rehavetin olumsuz sonuçlarını yaşamaktayız ancak çok kısa bir süre önce yaptığımız açıklamalarda Omicron varyantının artık ilimizde de görüldüğünü ve bununla birlikte vaka artışlarının yükselişe geçtiğini belirtmiştik."

Başta aşı olmak üzere salgın tedbirleriyle bu yükselişin durdurulacağını vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"Hala aşıyla tanışmayan ülkeler bulunmaktadır. Buna rağmen ülke olarak kendi aşımızı ürettik. Şimdi Yerli aşımız TURKOVAC ile daha güçlüyüz. Şu an Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde uygulama devam etmektedir. Elbette aşı tercihimizin başında TURCOVAC gelmektedir. Yeni varyantlardaki bulaşma hızının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına tüm zamanlardan daha çok ihtiyacımız vardır. Maskesiz dolaşmamalı, kalabalıklara zorunlu olmadıkça girmemeli ve yakın mesafelerden kaçınmalıyız. Burada vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Elazığ aşı haritasında hala istenilen yerde değildir. Bilimsel dayanağı olmayan söylentilere itibar etmeyin ve bir an önce aşılarınızı tamamlayın. Hastane istatistiklerimize bakıldığında şu an servis ve yoğun bakımlarda tedavi gören hastalarımızınyüzde 98’e yakını ya aşısız ya da aşılarını tamamlamayanlar oluşturmaktadır."

