Elazığ Mediline Hospital’in resmi açılışı yapıldı

Elazığ’da yakın zamanda hizmet vermeye başlayan Mediline Hospital’in resmi açılışı il protokolünün katılımıyla yapıldı.

250 sağlık personelinin görev aldığı 110 kapasiteli Elazığ Mediline Hastanesi’nin resmi açılışı Koronavirüs (Covid-1) tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Açılış törenine Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ile Metin Bulut, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, Mediline Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Siğergök, STK temsilcileri, hastanenin idari ve sağlık personeli katıldı.

Güzel bir sağlık müessesinin bugün itibariyle resmi olarak hizmete girdiğini aktaran Vali Erkaya Yırık,"Hastanenin yönetim kurulu başkanı olan kardeşimiz, hemşerimiz yoğun bir çaba içerisindeydi. Ülkemizde sağlık alanında önemli derecede yatırımlar oldu. Bu yatırımların en başında sayın cumhurbaşkanımızın son 5 yıldır büyük bir atak içerisinde birçok vilayetimize kazandırmış olduğu şehir hastaneleri en başta yer almakta. Şehir hastaneleri yapılırken ülkemizin belki böylesine büyük bir sağlık kuruluşlarına ihtiyacı var mıydı yok muydu tartışmasını yapanların artık bu gün geldiğimiz noktada pandemi ile birlikte her yıl belli ölçüde artan ülkemiz nüfusunun da göz önüne tutulduğunda bunun ne kadar isabetli bir karar olduğunu gördük. Ben bu süreçte ilimizde ki sağlık kuruluşlarına ilaveten 110 yatak kapasiteli ve 250 sağlık personeli kadrosuyla böylesine güzel bir müesseyi kazandıran yönetim kurulu başkanı Muhittin Siğergök kardeşimize , hemşerimize teşekkür ediyorum"dedi.

Kendileri için çok anlamlı ve güzel bir gün olduğunu belirten Mediline Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Siğergök ise “Ben teveccühün başından beri var olduğunu ve bizi desteklediğini söylüyordum. Bu gün bunu daha çok hissettik. İnşallah bize düşen bundan sonra ki süreçte Elazığ’ımıza en güzel en kaliteli , en temiz hizmeti takdim etmek sunmak. Yükümüz daha da ağırlaştı. Bizde inşallah bir hedef belirlemiştik şimdi onun üzerine çıkaracağız. Elazığ’ımız için, memleketimiz için inşallah güzel şeyler yapmak niyetindeyiz. Daha önce dedik bir marka olarak Elazığ’da başladık, burası bir ilk olmayacak, Allah nasip ederse devamı gelecek. Güzel şeyler yapmak niyetindeyiz. Şuan 110 kapasitemiz var ama resmi olarak 75 yatağımız mevcut. 20 yatağımız erişkin yoğun bakım, 5 yatağımız da yenidoğan yeni bakımda var. Bununla beraber iddiamız bölgedeki ihtiyaçlara cevap vermek"diye konuştu.

İl dışından hekimlerin de kadrolarına katıldığına dikkat çeken Siğergök, bunun Elazığ için pozitif bir artı olduğunu, kendilerinin de en kısa sürede tüp bebek bölümü ile anjiyo servisini de kurarak çıtalarını yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından hastanenin resmi açılışı kurdele kesimi ile yapıldı.

